Ok a norma per stabilizzare medici precari 118, in Abruzzo (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Aquila - "Una norma giusta e non più rinviabile, per superare il precariato del personale convenzionato a tempo determinato che da anni assicura in Abruzzo i servizi di emergenza-urgenza legati del 118". E' il commento dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, all'emendamento approvato dal Consiglio regionale "Il tema dei precari del 118 - spiega la Verì - è al centro del lavoro dell'Assessorato da mesi, durante i quali abbiamo elaborato un percorso per la stabilizzazione di quei medici convenzionati dalla stessa Asl per un periodo di almeno 3 anni. Era un fronte che andava affrontato e risolto definitivamente, anche alla luce della scarsa disponibilità sul territorio di medici in possesso di questa specializzazione, che da anni rallenta e rende difficoltose le procedure di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Aquila - "Unagiusta e non più rinviabile, per superare ilato del personale convenzionato a tempo determinato che da anni assicura ini servizi di emergenza-urgenza legati del 118". E' il commento dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, all'emendamento approvato dal Consiglio regionale "Il tema deidel 118 - spiega la Verì - è al centro del lavoro dell'Assessorato da mesi, durante i quali abbiamo elaborato un percorso per la stabilizzazione di queiconvenzionati dalla stessa Asl per un periodo di almeno 3 anni. Era un fronte che andava affrontato e risolto definitivamente, anche alla luce della scarsa disponibilità sul territorio diin possesso di questa specializzazione, che da anni rallenta e rende difficoltose le procedure di ...

fattoquotidiano : Rsa, Regioni al tavolo su apertura. Sileri: “Perché un figlio vaccinato non può vedere la mamma vaccinata? Norma pe… - Radio1Rai : “50 splendide primavere” per “il manifesto”, che festeggia mezzo secolo. La direttrice Norma Rangeri a @radioanchio… - luigidimaio : Serve una norma ad hoc per aiutare i comuni: - LuigiBrugnaro : Approvati i lavori di ristrutturazione della palestra 'Ex scuola De Nicola' in via Gobbi. ??Riqualificazione e mess… - Silvia67230752 : RT @blinkhbdl: di norma vado a dormire solo per smettere di pensare -