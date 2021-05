Oggi giornata mondiale per l’igiene delle mani (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iss, 2021 – Ogni anno, il 5 maggio ricorre la giornata dedicata all’importanza dell’igiene delle mani per la prevenzione delle infezioni. Lo slogan della giornata 2021 è: pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue mani (Seconds save lifes-clean your hands). Quest’anno, l’Organizzazione mondiale della Sanità si rivolge agli operatori sanitari e alle strutture in cui lavorano affinché possano praticare un’igiene delle mani efficace al letto del paziente o dove vengono erogate le cure. In particolare, l’igiene delle mani dovrebbe essere effettuata al momento giusto (prima del contatto con il paziente, prima di eseguire una manovra asettica, dopo l’esposizione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iss, 2021 – Ogni anno, il 5 maggio ricorre ladedicata all’importanza delper la prevenzioneinfezioni. Lo slogan della2021 è: pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue(Seconds save lifes-clean your hands). Quest’anno, l’Organizzazionedella Sanità si rivolge agli operatori sanitari e alle strutture in cui lavorano affinché possano praticare un’igieneefficace al letto del paziente o dove vengono erogate le cure. In particolare,dovrebbe essere effettuata al momento giusto (prima del contatto con il paziente, prima di eseguire una manovra asettica, dopo l’esposizione ...

SkyTG24 : Oggi si celebra la prima giornata in memoria della strage di #Superga, incidente aereo del 1949 in cui morirono 31… - beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - Inter_Women : ?? | PASTA Nella giornata di oggi sono stati donati cinquemila chili di @PastaLaMolisana, Official Pasta di FC Inte… - insomniavdia : la mia giornata di oggi ?????????????????? - ON3GHOST : oggi giornata nera -