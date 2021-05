Offerte WindTre mobile | Giga illimitati a 7 99 euro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ritornano lee anche stavolta hanno tutto il sapore delle winback, quindi non sono sul listino ufficiale ma sono dedicate a chi passa a Wind Tre con particolari requisiti.Pare cheabbia avviato una campagna SMS dedicata ad un target selezionato di utenti con specifici requisiti, che vengono esortati a passare asulle, attivando la promozione chiamata GO UNLIMITED STAR+. Wind TreGO UNLIMITED STAR+ La promozioneGo Unlimited Star+ è una delle miglioridi questi ultimi tempi. La promo include un bel po’ di punti vantaggiosi, ossia chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e ...

zazoomblog : Offerte maggio 2021: le tariffe internet mobile di Tim Vodafone e WindTre - #Offerte #maggio #2021: #tariffe - infoitscienza : WINDTRE, nuove offerte etniche MIA Call Your Country anche con Giga illimitati 5G - mondomobileweb : WINDTRE, nuove offerte etniche MIA Call Your Country anche con Giga illimitati 5G - HDblog : RT @HDblog: WindTre, maggio parte con le offerte operator attack e nuove rimodulazioni - lavoronapoli2 : Lavoro Napoli - Madato diretto Edison luce gas & WindTre telefonia -

Ultime Notizie dalla rete : Offerte WindTre

MondoMobileWeb.it

...generazione legati al turismo e all'accoglienza sono alcune delle concrete possibilitàda ... chief commercial officer di". In un contesto in cui l'innovazione offre un indispensabile ......generazione legati al turismo e all'accoglienza sono alcune delle concrete possibilitàda ... Chief Commercial Officer di- "In un contesto in cui l'innovazione offre un indispensabile ...Le offerte “Solo Voce” sono disponibili solo nei punti vendita ho Nelle offerte solo voce è invece offerto un bundle di 50 MB. 9,99 Solo Voce che offrono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e ...Indagine di Consumerismo rivela per il voucher Bonus Pc e connettività arriva da Tim l’offerta più costosa. WindTre la più conveniente.