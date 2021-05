"O si cambia o M5S finisce qui". Intervista a Vincenzo Spadafora

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021), che succede con la sentenza del tribunale di Cagliari che dà ragione a Casaleggio? Non potete più votare Conte come capo politico, tecnicamente. Tra l’altro Casaleggio non vi cede l’elenco degli iscritti. Dunque né si può votare e non avete l’elenco. Ci siamo infilati da soli in un caos inestricabile sul piano amministrativo: siamo arrivati al punto che ora è un tribunale a dover prendere decisioni, e sappiamo per certo che i tempi di queste decisioni saranno lunghi, perché da un lato non abbiamo nessun rappresentante eletto dagli attivisti, dall’altro non possiamo eleggere un rappresentante perché non abbiamo le liste degli iscritti a Rousseau. Appunto, dunque? Se il M5S non ha ora, subito, la capacità di fare uno scatto non se ne esce, e per farlo occorre la grande assente delle discussioni degli ultimi mesi: la politica. La mia ...