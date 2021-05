Nuove etichette energetiche elettrodomestici, ecco come cambiano nel 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 1° marzo 2021 sono entrate in vigore Nuove etichette energetiche per consentire ai consumatori dell’Unione Europea una migliore comprensione della loro impronta di carbonio (unità di misura dell’impatto ambientale) e del consumo di energia. Abbiamo realizzato questo articolo in cui descriviamo cosa sta cambiando esattamente e perché in collaborazione con l’esperto Andrea Pilotti, curatore del blog di recensioni elettrodomestici Guida Acquisti il quale ha risposto alle nostre domande elucidandoci sul futuro dei dispositivi elettronici. Perché Nuove etichette energetiche entrano in vigore nell’UE? Le etichette energetiche indicano in quale categoria di efficienza energetica rientra un prodotto o apparecchio ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 1° marzosono entrate in vigoreper consentire ai consumatori dell’Unione Europea una migliore comprensione della loro impronta di carbonio (unità di misura dell’impatto ambientale) e del consumo di energia. Abbiamo realizzato questo articolo in cui descriviamo cosa sta cambiando esattamente e perché in collaborazione con l’esperto Andrea Pilotti, curatore del blog di recensioniGuida Acquisti il quale ha risposto alle nostre domande elucidandoci sul futuro dei dispositivi elettronici. Perchéentrano in vigore nell’UE? Leindicano in quale categoria di efficienza energetica rientra un prodotto o apparecchio ...

