Nuoto artistico | Patrizia Giallombardo | “In Russia da ragazze si allenano già come adulte Saremo pronti per il Preolimpico”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvicinano gli Europei didi Budapest, che si svolgeranno dal 10 al 14 maggio. Tra le nazionali in corsa c’è anche l’Italia, che non riuscirà a schierare la sua migliore formazione. Molte assenze nella selezione azzurra, tra cui spiccano quelle di Linda Cerruti, Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli; per questo la decisione è stata quella di potare per un quartetto giovane composto da Marta Murru (Marina Militare / RN Savona) per solo e duo, Veronica Gallo (Plebiscito Padova) per il duo, Isotta Sportelli (Fiamme Oro / Aurelia) e Nicolò Ogliari (RN Savona) per il duo misto. In vista dell’appuntamento magiaro, abbiamo intervistato la coordinatrice tecnica, con cui ci siamo spinti anche verso ildi ...