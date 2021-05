iconanews : Nucleare: Rohani, le sanzioni Usa saranno rimosse presto - CorriereQ : Nucleare: Rohani, le sanzioni Usa saranno rimosse presto - giornaleradiofm : Nucleare: Rohani, le sanzioni Usa saranno rimosse presto: (ANSA) - TEHERAN, 05 MAG - 'Le sanzioni Usa saranno prest… - PaoloMauri78 : Dietro i colloqui di Vienna sulla questione nucleare iraniana si nascondono intrighi di palazzo e internazionali. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Rohani

Agenzia ANSA

...il presidente iraniano Hassandurante una riunione del governo. "Il lavoro che i nostri negoziatori hanno fatto nei colloqui di Vienna, che si sono tenuti per riavviare l'accordo sul......ai nuovi negoziati indiretti con gli Usa di Vienna - come dichiarato anche dallo stesso- , ...anche in risposta alle uccisioni prima del generale Soleimani da parte Usa e poi del fisico...«Le sanzioni Usa saranno presto rimosse». Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del governo."Le sanzioni Usa saranno presto rimosse". Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del governo. (ANSA) ...