"Non solo coprifuoco": Fedriga e le proteste dei centri commerciali e delle attività ancora chiuse (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga esprime a Radio24 i suoi dubbi sul coprifuoco ma anche che bisogna andare più in là: "Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse, come le palestre e il settore del wedding, che non hanno prospettive". Se ci si fossilizza solo sul coprifuoco Fedriga teme di sbagliare obiettivo: "Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità, per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di qualche settimana nessuno si straccerà le vesti. E' fondamentale riaprire qualche attività con la massima ..."

