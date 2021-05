“Non ci sposiamo, ora sarebbe sbagliato”. La coppia di Uomini e Donne costretta a rinunciare alle nozze (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marco Fantini e Beatrice Valli, l’annuncio arriva inaspettato. Riflettori accesi sulla coppia pronta a proferire il fatidico ‘si’. Ma il periodo piuttosto turbolento dopo la nascita di Azzurra e il tanto discusso bodyshaming subito dall’influencer, lascerebbero far pensare a una posticipazione della data del matrimonio. Beatrice Valli ha confermato tutto durante un’intervista per Casa Chi. “Devo dire che ho sempre comunicato quella che sono. Sono sempre stata naturale, non ho mai ostentato in un qualcosa che non sono”, con queste parole l’influencer resta fedele alla posizione assunta da sempre, quella della naturalezza in tutto ciò che fa e mostra di essere. E nel difendersi dalle critiche che hanno bersagliato il suo corpo, Beatrice ha trovato al suo fianco Marco, compagno di vita e di ‘lotta’.



