Noemi, chi è il marito Gabriele Grieco: tutto su di lui (Di mercoledì 5 maggio 2021) La nota cantante Noemi è sposata con Gabriele Grieco. Ecco tutte le informazioni su di lui e su come è sbocciato l'amore. Noemi e il marito Gabriele Grieco (via web)Da circa un decennio la nota cantante Noemi ha intrapreso una relazione con Gabriele Greco. La coppia è convolata a nozze circa 3 anni fa. Entrambi lavorano in ambito musicale, dove è accaduto anche che lavorassero insieme sullo stesso palco. Leggi anche-> Valeria Marini, il cachet per Supervivientes è da paura: quanto guadagna L'uomo è estremamente riservato, anche se non mancano le immagini sul profilo Instagram della donna che li ritraggono insieme. E' nota però la sua carriera musicale, che inizia da molto lontano per poi raggiungere il tanto agognato ...

