Nintendo ha venduto mezzo miliardo di console portatili (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una delle cose che rende le console Nintendo così attraenti è la portabilità di alcuni dei suoi dispositivi. Nintendo è riuscita a rimanere rilevante in campo console sin dal lancio di NES nel 1983, e la prova definitiva di questo è il fatto che ha appena raggiunto un traguardo molto importante. Nintendo ha appena raggiunto il traguardo di mezzo miliardo di console portatili vendute finora. Nintendo Switch è stato sicuramente un successo per il gigante tecnologico giapponese. Questa console è diventata molto popolare perché consente agli utenti di riprodurre titoli sia tramite una TV che come console portatile. Inoltre, il design di Switch e i controller Joy-Con che possono essere ...

