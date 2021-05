Nina Moric | Luigi Mario Favoloso innocente? A smentirlo è proprio lei

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A chiarire la vicenda che vede protagonistiè la modella E’a chiarire la faccenda delle accuse di violenza nei confronti di. Lui infatti ha esultato fuori dal tribunale dopo l’archiviazione e ha scritto su Instagram: “È la fine di un maledetto incubo.”. Ma ancora, come ha precisatoattraverso delle storie Instagram, non c’è stata alcuna sentenza, ma la richiesta di archiviazione su cui dovrà pronunciarsi il giudice. “Nessuno è stato dichiaratoperché non c’è nessuna sentenza. Il pubblico ministro ha chiesto l’archiviazione ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, ...

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'imprenditore partenopeo accusato di aver usato violenza contro l'ex fidanzata,, e suo figlio Carlos Maria Corona, tra il 2018 ed il ...La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Luigi Mario Favoloso , ex compagno didenunciato da quest'ultima per maltrattamenti, percosse, stalking e appropriazione indebita in riferimento a una serie di episodi denunciati dalla modella croata a partire dall'inizio del ...E' Nina Moric a chiarire la faccenda delle accuse di violenza nei confronti di Luigi Favoloso. Lui infatti ha esultato fuori dal tribunale ...La Procura ha chiesto l'archiviazione per Favoloso, lui si proclama innocente sui social ma la Moric si difende: "Nessuna sentenza la strada è molto lunga" ...