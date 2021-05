Nick Kamen è morto lutto nel mondo della musica

(Di mercoledì 5 maggio 2021)nelil cantante – modelloa dare la triste notizia è stata dal suo amico Boy George con un messaggio via Instagram. Per il momento non sono state ancora chiarite le causesua morte, avvenuta la scorsa notte. Il cantante aveva 59 anni e aveva avuto

È morto il modello e cantante britannico, aveva 59 anni. Nato Neville, in Essex, divenne famoso per uno spot pubblicitario dei Levìs 501 lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni. Proprio grazie a quel ...E' morto a 59 anni. Modello e cantante, nella seconda metà degli anni 80 ebbe un momento di particolare successo grazie allo spot televisivo della Levi's (in cui rimaneva in mutande) e ad alcuni singoli come ...È morto il modello e cantante britannico Nick Kamen, aveva 59 anni. Nato Neville Kamen, in Essex, divenne famoso per uno spot pubblicitario dei Levìs 501 lanciato nel 1985 ...