Nick Kamen | è morto a 59 anni il cantante pupillo di Madonna e il modello della Levi’s Sex symbol negli Anni 80 poi il ritiro a vita privata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021)80 le teenager avevano un suo poster in camera. Occhi magnetici, labbra carnose e bellissimo,era un vero e proprio sexmusica emoda. Il cantautore ea 59il 5 maggio, come dichiarato sui social da Boy George. Nel 2018 aveva dichiarato che stava combattendo contro un tumore. La sua hit “Every Time You Break My Heart” scoppia nel 1986 ma è l’anno prima che arriva la notorietà con un noto spot, dove entrava in una lavanderia si toglieva i jeans per lavarli e rimaneva in mutande a leggere sulle note del successo di Marvin Gaye del 1968 “Heard It Through The Grapevine”. Proprio ...