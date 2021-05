Niccolò Fabi, tour estate 2021: ecco le prime date ufficiali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Niccolò Fabi – foto di Chiara MirelliRiprende il viaggio con i live da giugno a settembre 2021 con l’aggiunta di nuove date. Le informazioni sui biglietti Ripartire non è semplice, ma è essenziale. E così, nonostante le complicazioni di un periodo che ormai si trascina nell’incertezza da oltre un anno e mezzo, il cantautore romano annuncia la ripresa del tour sospeso nel 2020. A partire da giugno 2021 Niccolò porterà in giro per l’Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Un’occasione per poter rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno. Quello che avviene solo quando musicisti e pubblico fisicamente insieme vivono la gioia di un concerto, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021)– foto di Chiara MirelliRiprende il viaggio con i live da giugno a settembrecon l’aggiunta di nuove. Le informazioni sui biglietti Ripartire non è semplice, ma è essenziale. E così, nonostante le complicazioni di un periodo che ormai si trascina nell’incertezza da oltre un anno e mezzo, il cantautore romano annuncia la ripresa delsospeso nel 2020. A partire da giugnoporterà in giro per l’Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Un’occasione per poter rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno. Quello che avviene solo quando musicisti e pubblico fisicamente insieme vivono la gioia di un concerto, ...

