Niccolò Fabi | riparte il tour estivo 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021) : il cantautore romano annuncia la ripresa delsospeso nel 2020. A partire da giugnosarà in giro per l’Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio; Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.in: un ritorno graduale alla normalità– Photo Credits: Ufficio Stampa: Parole & Dintorni – Tatiana Lo FaroUn anno particolare che ha visto la mancanza die concerti. Per l’occasione dellanza del suoha ...

RaiRadioItalia : A partire da giugno 2021 Niccolò Fabi porterà in giro per l'Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio Ro… - ALESSAN37398976 : RT @ALESSAN37398976: Niccolò Fabi - Offeso - ALESSAN37398976 : Niccolò Fabi - Offeso - ALESSAN37398976 : RT @ALESSAN37398976: Niccolò Fabi - Io Sono L'Altro - ALESSAN37398976 : Niccolò Fabi - Io Sono L'Altro -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Fabi

... 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per "Miglior Disco in Assoluto" (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musicaè oggi considerato ...Presenti Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti, i due presidenti ( il primo è anche capitano), Matteo Bocelli, figlio di Andrea, e l'attore Neri Marcorè,, il giovane Valerio Mazzei della New ...