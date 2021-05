Nfl | l' azzurro Pircher selezionato dai Los Angeles Rams

Ultime Notizie dalla rete : Nfl azzurro

Quotidiano.net

Maximilian Pircher, atleta classe 1999 di Bressanone, OL della Nazionale Italiana, verso la fine dicembre dello scorso anno è stato notato dagli scoutnel corso di una Combine a Stoccarda. Poi è ...Per Maximilian Pircher il sogno è diventato realtà: l'di Bressanone è un giocatore dei Los Angeles Rams. E' la prima volta che un italiano approda nellasenza aver mai messo piede prima negli Stati Uniti, grazie allo speciale International ...Per la prima volta un italiano nel football americano ai massimi livelli, senza aver mai giocato prima negli Stati Uniti ...Il sogno è diventato realtà per Maximilian Pircher e per tutto il football americano italiano: da ieri sera, l’azzurro di Bressanone è un giocatore dei Los Angeles Rams! E’ la prima volta che un itali ...