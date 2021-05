New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Shaymin (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ibrido tra cincillà e cespuglio, Shaymin, torna in New Pokémon Snap elusivo come sempre: vi diciamo come fare uno scatto a quattro stelle Purtroppo Shaymin non è semplicemente una creatura leggendaria: fa parte degli dei che richiedono ai giocatori di partecipare ad eventi per ottenerlo, e New Pokémon Snap disgraziatamente non si fa scrupoli a replicarne l’esclusività, per cui aspettatevi di dovervi sudare le quattro stelle. Le cattive notizie sono però abbondantemente finite qui, per vostra fortuna: siamo qui proprio per darvi una mano nell’impresa. Il bouquet organico ambulante uscirà allo scoperto, con o senza il mazzo di Gracidea: siete pronti a mettere l’obiettivo sul vostro ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ibrido tra cincillà e cespuglio,, torna in Newelusivosempre: vi diciamofare uno scatto aPurtropponon è semplicemente una creatura leggendaria: fa parte degli dei che richiedono ai giocatori di partecipare ad eventi per ottenerlo, e Newdisgraziatamente non si fa scrupoli a replicarne l’esclusività, per cui aspettatevi di dovervi sudare le. Le cattive notizie sono però abbondantemente finite qui, per vostra fortuna: siamo qui proprio per darvi una mano nell’impresa. Il bouquet organico ambulante uscirà allo scoperto, con o senza il mazzo di Gracidea: siete pronti a mettere l’obiettivo sul vostro ...

