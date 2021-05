New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Swanna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il nuovo titolo basato sul popolare franchise Pokémon offre numerose e diverse sfide. Vediamo insieme come ottenere 4 stelle fotografando Swanna in New Pokémon Snap New Pokémon Snap è il sequel dell’omonimo titolo pubblicato nel 1999 su Nintendo 64. In questa nuova incarnazione del brand, disponibile su Switch, i giocatori hanno l’opportunità di rilassarsi viaggiando in serenità su un hovercraft alla ricerca dei Pokémon sparsi per la regione di Lental. L’obiettivo è catturare tutti i Pokémon, questa volta però fotografandoli. Nel vostro viaggio aiuterete il Professor Mirror nella catalogazione insieme agli assistenti Rita e Phil. Andiamo a vedere in questa guida ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il nuovo titolo basato sul popolare franchiseoffre numerose e diverse sfide. Vediamo insiemein NewNewè il sequel dell’omonimo titolo pubblicato nel 1999 su Nintendo 64. In questa nuova incarnazione del brand, disponibile su Switch, i giocatori hanno l’opportunità di rilassarsi viaggiando in serenità su un hovercraft alla ricerca deisparsi per la regione di Lental. L’obiettivo è catturare tutti i, questa volta peròli. Nel vostro viaggio aiuterete il Professor Mirror nella catalogazione insieme agli assistenti Rita e Phil. Andiamo a vedere in questa guida ...

MaryMix1999 : RT @ccm_italia: New Pokémon Snap: guida per cercatori di successo - ccm_italia : New Pokémon Snap: guida per cercatori di successo - infoitscienza : New Pokémon Snap: il gioco più rilassante del 2021! – Video – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console |… - infoitscienza : New Pokémon Snap, il cosplay di Misty firmato Annjelife è allegro e colorato - infoitscienza : Videogiochi, con New Pokémon Snap puoi insegnare due cose importanti ai tuoi bambini -