New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Swampert (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua la nostra serie di guide su New Pokémon Snap: stavolta il nostro protagonista è Swampert, scoprite con noi come ottenere le 4 stelle fotografandolo nel gioco New Pokémon Snap è recentemente arrivato, per la gioia di tutti gli appassionati del franchise, anche su Nintendo Switch, con una versione rimasterizzata dell’originale uscito moltissimi anni fa su Nintendo 64. In questo simpatico spin-off della serie principale targata Nintendo, non dovrete pensare a catturare ed allenare i vostri animaletti, per sconfiggere via via avversari sempre più potenti. Niente battaglie, niente lotte, niente palestre: solo tante foto. Nel gioco, infatti, dovrete armarvi di pazienza e girovagare nel mondo di gioco per fotografare i ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua la nostra serie di guide su New: stavolta il nostro protagonista è, scoprite con noile 4lo nel gioco Newè recentemente arrivato, per la gioia di tutti gli appassionati del franchise, anche su Nintendo Switch, con una versione rimasterizzata dell’originale uscito moltissimi anni fa su Nintendo 64. In questo simpatico spin-off della serie principale targata Nintendo, non dovrete pensare a catturare ed allenare i vostri animaletti, per sconfiggere via via avversari sempre più potenti. Niente battaglie, niente lotte, niente palestre: solo tante foto. Nel gioco, infatti, dovrete armarvi di pazienza e girovagare nel mondo di gioco per fotografare i ...

infoitscienza : New Pokémon Snap: il gioco più rilassante del 2021! – Video – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console |… - infoitscienza : New Pokémon Snap, il cosplay di Misty firmato Annjelife è allegro e colorato - infoitscienza : Videogiochi, con New Pokémon Snap puoi insegnare due cose importanti ai tuoi bambini - infoitscienza : New Pokémon Snap: come ottenere Sfere Lumina e Cristalfiore su tutte le isole - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: New Pokémon Snap: sguardo in video ai primi 43 minuti del titolo sui Nintendo Switch europei -