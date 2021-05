“Nei 5 Stelle democrazia sospesa Ora Grillo indica le consultazioni” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il pronunciamento della Corte d’Appello di Cagliari era atteso in casa M5s ed è arrivato. Anzi, è piombato su un Movimento già molto disorientato e alle prese con una difficile rifondazione. Cosa dice la Corte? In sostanza dichiara inammissibile il ricorso del reggente Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale del Movimento. I Cinque Stelle, infatti, si erano opposti... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il pronunciamento della Corte d’Appello di Cagliari era atteso in casa M5s ed è arrivato. Anzi, è piombato su un Movimento già molto disorientato e alle prese con una difficile rifondazione. Cosa dice la Corte? In sostanza dichiara inammissibile il ricorso del reggente Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale del Movimento. I Cinque, infatti, si erano opposti... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : “Nei Cinque stelle democrazia sospesa, ora Grillo indica le consultazioni” - hanyuzuruchan : RT @hhjhjkvkc: i just think that guarda che lago, che luna c'è Le stelle in cielo brillano per noi In questa notte stregata La mia serenata… - Hiiroshiiii : RT @hhjhjkvkc: i just think that guarda che lago, che luna c'è Le stelle in cielo brillano per noi In questa notte stregata La mia serenata… - SOund36Magazine : #Encelado è un viaggio nei suoni dello spazio e nei sintetizzatori cosmici. Grazie #BobRocket per averci messo in c… - yuzuscheekmoles : RT @hhjhjkvkc: i just think that guarda che lago, che luna c'è Le stelle in cielo brillano per noi In questa notte stregata La mia serenata… -