‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e sigilli a bar e aziende (Di mercoledì 5 maggio 2021) Erano attivi nel narcotraffico internazionale tra Piemonte, Calabria, Sardegna ma gli affari arrivavano fino in Germania, Spagna e Romania. Gli uomini della ‘locale’ di Volpiano, nel Torinese, terminale economico delle famiglie reggine sono stati arrestati in un maxi-blitz, scattato al termine di un’inchiesta della procura antimafia di Torino, che ha coinvolto oltre 200 agenti della Direzione Investigativa Antimafia, un centinaio di poliziotti, carabinieri e finanzieri nonché 500 uomini della Polizia criminale del Baden-Wuttemberg, della polizia rumena e spagnola. Una “duro colpo” alle cosche, con numerose perquisizioni sia in Italia che all’estero e Sequestri per milioni di euro. Le misure di custodia cautelare – emesse dal Tribunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Erano attivi nel narcotraffico internazionale tra Piemonte, Calabria, Sardegna ma gli affari arrivavano fino in. Gli uomini della ‘locale’ di Volpiano, nel Torinese, terminale economico delle famiglie reggine sono stati arrestati in un maxi-, scattato al termine di un’inchiesta della procura antimafia di Torino, che ha coinvolto oltre 200 agenti della Direzione Investigativa Antimafia, un centinaio di poliziotti, carabinieri e finanzieri nonché 500 uomini della Polizia criminale del Baden-Wuttemberg, della polizia rumena e spagnola. Una “duro colpo” alle, con numerose perquisizioni sia inche all’estero eperdi. Le misure di custodia cautelare – emesse dal Tribunale ...

stefanocasalec : RT @fattoquotidiano: ‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e sig… - fattoquotidiano : ‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndragheta blitz Lorenzo Cesa Udc indagato perndrangheta: ministro Conte mancato, chi è Corriere della Sera