(Di mercoledì 5 maggio 2021)Borromeo (Milano) - Un murale bianco e azzurro come il cielo e le nuvole, realizzato utilizzando una pitturaprodotta dall'italianissima Airlite, campeggia sulla parete all'...

Giorno_Milano : Nasi elettronici e murales mangia-smog: ecco il 'nuovo' depuratore di Peschiera - Giorno_Milano : 'Nasi elettronici' per monitorare gli odori molesti al depuratore di Peschiera -

Ultime Notizie dalla rete : Nasi elettronici

Il Giorno

LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo 5 Maggio 2021 Quattropiù una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni ...LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo 5 Maggio 2021 Quattropiù una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo grazie a quattro nasi elettronici più una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene. Gruppo Cap mette a nu ...