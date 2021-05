Napoli, Ventura: “Spalletti? Un affare per tutti. Le parole di Conte? Motivo d’orgoglio” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico ex Napoli, Gian Piero Ventura.Nel corso del format radiofonico "Si gonfia la rete", in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura, per parlare del valzer di allenatori che si prospetta nel campionato di Serie A che volge al suo termine. Da Guardiola - fresco finalista per la prossima finale di Champions League - ad Antonio Conte, appena laureatosi vincitore dello Scudetto con l'Inter, passando per Luciano Spalletti, accostato alla panchina della compagine partenopea, oggi allenata da Rino Gattuso. Questi i temi caldi affrontati dall'ex tecnico di Napoli e Torino.GIUARDIOLA - "Guardiola? Mediamente ha vinto spesso e ha sempre vinto facendo calcio, divertendo e facendo un calcio ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico ex, Gian Piero.Nel corso del format radiofonico "Si gonfia la rete", in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gian Piero, per parlare del valzer di allenatori che si prospetta nel campionato di Serie A che volge al suo termine. Da Guardiola - fresco finalista per la prossima finale di Champions League - ad Antonio, appena laureatosi vincitore dello Scudetto con l'Inter, passando per Luciano, accostato alla panchina della compagine partenopea, oggi allenata da Rino Gattuso. Questi i temi caldi affrontati dall'ex tecnico die Torino.GIUARDIOLA - "Guardiola? Mediamente ha vinto spesso e ha sempre vinto facendo calcio, divertendo e facendo un calcio ...

