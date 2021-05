Napoli, missione Spalletti: vietato vendere i big e investimenti di peso sul mercato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Napoli prova a giocare tutte le sue carte per riuscire a convincere Luciano Spalletti a sposare il progetto del club. Un’impresa che potrà andare in porto soltanto se da parte della dirigenza azzurra ci sarà una certa apertura verso i temi che stanno più a cuore al tecnico toscano. La società non dovrà ridimensionarsi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilprova a giocare tutte le sue carte per riuscire a convincere Lucianoa sposare il progetto del club. Un’impresa che potrà andare in porto soltanto se da parte della dirigenza azzurra ci sarà una certa apertura verso i temi che stanno più a cuore al tecnico toscano. La società non dovrà ridimensionarsi L'articolo

LuigiBevilacq17 : RT @Gazzetta_it: Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - tackleduro : RT @Gazzetta_it: Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - FTB_Champagne : RT @Gazzetta_it: Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - ArenaRosario : RT @Gazzetta_it: Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato -