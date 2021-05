Napoli | falsi permessi di soggiorno per immigrati clandestini Arrestato anche dipendente comunale

(Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag – Documentiperdiin Italia in cambio di denaro: sgominata aun’associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani. I carabinieri del Ros e del comando provinciale hanno smantellato l’organizzazione che forniva documentidiin Italia – e quindi per l’area Schengen – a. Si tratta di pakistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini e russi, oltre che a extracomunitari delle “aree di crisi” a rischio terroristico. Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale. Sequestrato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli falsi

La sofferta vittoria sull'Udinese ha dato respiro alla Juventus , arrampicatasi fino al secondo posto in classifica alla pari del Milan grazie ai passidi Atalanta e. In attesa dello scontro diretto con i rossoneri in programma domenica sera, autentico spareggio per l'ingresso in zona Champions. La classifica resta infatti molto corta, ......minuto I carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato aun'associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avere documenti...Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologic ...Mettono in vendita una consolle e uno smatphone su internet, si fanno pagare anticipatamente e spariscono. Arezzo, 05 maggio 2021 - Avevano messo a segno una truffa on line. Una delle tante che vengon ...