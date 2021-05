Napoli | blitz contro l’immigrazione clandestina | 3 arresti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Disarticolato un sodalizio criminale, composto da indiani, pachistani e italiani, dedito al favoreggiamento del: 3(Screenshot video)Procuravano, dietro lauto compenso, falsi documenti per permessi di soggiorno in Italia, e quindi nell’area Schengen, a pachistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini, russi e a extracomunitari delle aree di crisi a rischio terrorismo. I carabinieri del Ros e del Comando Provinciale dihanno eseguito tre(uno in carcere e due ai domiciliari), e 11 obblighi di dimora. Sgominata un’organizzazione a delinquere, composta da pachistani, indiani e italiani, finalizzata a favorire: i destinatari delle suddette misure restrittive della libertà personale sono ...

I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato aun'associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avere documenti falsi per permessi di soggiorno in Italia - e quindi per l'area Schengen - a ...8.00 Immigrazione clandestina,Procuravano falsi documenti per permessi di soggiorno a pachistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini, russi e a extracomunitari delle aree di crisi a rischio terrorismo. ...Disarticolato un sodalizio criminale, composto da indiani, pachistani e italiani, dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ...Sgominata a Napoli un'associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avere documenti falsi per permessi di soggiorno in Italia. Una persona è stata porta ...