Napoli, apre il “Museo del Vero e del Falso”: ecco tutti gli “orrori” della contraffazione esposti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Se ne parlava da tempo, ma adesso è diventato realtà. Nasce il Museo del Vero e del Falso, progetto con cui si vuole puntare l’attenzione sul diffusissimo fenomeno della contraffazione e sui danni che causa alle imprese sane e al tessuto economico e produttivo di Napoli e della Campania. Alcol alimentare etichettato con la marca di due tra quelli più comunemente usati per la preparazione di liquori fatti in casa, adulterato con sostanza per pulire le vernici, altamente tossico. E’ solo una delle ultime operazioni portata alla luce dalla Guardia della Finanza a San Giuseppe Vesuviano nell’hinterland di Napoli. Un’economia parallela e sotterranea che riguarda anche i settori dell’abbigliamento, dell’elettronica, giocattoli per bambini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Se ne parlava da tempo, ma adesso è diventato realtà. Nasce ildele del, progetto con cui si vuole puntare l’attenzione sul diffusissimo fenomenoe sui danni che causa alle imprese sane e al tessuto economico e produttivo diCampania. Alcol alimentare etichettato con la marca di due tra quelli più comunemente usati per la preparazione di liquori fatti in casa, adulterato con sostanza per pulire le vernici, altamente tossico. E’ solo una delle ultime operazioni portata alla luce dalla GuardiaFinanza a San Giuseppe Vesuviano nell’hinterland di. Un’economia parallela e sotterranea che riguarda anche i settori dell’abbigliamento, dell’elettronica, giocattoli per bambini ...

value4valuables : Il 10 maggio 2021, in occasione del 34° anniversario del 1° scudetto del Napoli, la regione Friuli Venezia Giulia a… - presasocial : Gravidanza, percorsi interattivi al Policlinico di Napoli - Mutamentis : @ZZiliani Apre un valzer, come si dice. Juve, Milan, Napoli e, probabilmente anche Inter, cambieranno allenatore. - titty_napoli : RT @_DAGOSPIA_: GODETEVI LO SCUDETTO FINCHE' CONTE NON SBROCCA - L’ALLENATORE E' VICINO AL DIVORZIO CON L'INTER... - rep_napoli : Nisida, apre il campetto per i ragazzi. E Papa Francesco manda una maglia [di Stella Cervasio] [aggiornamento delle… -