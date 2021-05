Napoli: al via la 6° edizione del Festival delle Arti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Napoli. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, è aperta a tutti gli Artisti senza limiti di età e nazionalità ed è inserita tra gli eventi del Maggio dei Monumenti 2021 Napoli, 5 maggio 2021 – Parte il Festival delle Arti 2021 dedicato alla città di Napoli, al suo patrimonio storico e culturale, alle sue tradizioni, alla Lirica e al Bel Canto e a tutto ciò che rappresenta la città partenopea nel mondo. Giunta alla sesta edizione, la rassegna è organizzata dalla storica Associazione Culturale Noi per Napoli, fondata da Emilia Gallo, presidente emerito, e guidata dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli. “L’obiettivo – dichiarano De Maio e Lupoli, direttori ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021). La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Noi per, è aperta a tutti glisti senza limiti di età e nazionalità ed è inserita tra gli eventi del Maggio dei Monumenti 2021, 5 maggio 2021 – Parte il2021 dedicato alla città di, al suo patrimonio storico e culturale, alle sue tradizioni, alla Lirica e al Bel Canto e a tutto ciò che rappresenta la città partenopea nel mondo. Giunta alla sesta, la rassegna è organizzata dalla storica Associazione Culturale Noi per, fondata da Emilia Gallo, presidente emerito, e guidata dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli. “L’obiettivo – dichiarano De Maio e Lupoli, direttori ...

