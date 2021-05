Napoleone: da Poste italiane francobollo per il bicentenario (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Poste italiane comunica che oggi 5 maggio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15 euro. Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce un dipinto di Andrea Appiani denominato “Ritratto di Napoleone re d'Italia”, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana presso la Veneranda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) -comunica che oggi 5 maggio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico uncommemorativo di, neldella scomparsa, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15 euro. Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce un dipinto di Andrea Appiani denominato “Ritratto dire d'Italia”, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana presso la Veneranda ...

