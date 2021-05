Napoleone come Hitler, strani manifesti a Venezia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Congresso di Vienna aspettaci: “Negare l’aggressione francese alla Repubblica veneta significa continuare l’aggressione alla Repubblica veneta”. Firmato: ufficio dogale. Nessun errore, è sempre il 2021. Anche per i manifesti spuntati con discreto ridicolo per le calli del centro storico di Venezia in questo 5 maggio, per il “Bicentenario della morte del pirata francese Napoleone Bonaparte”. E guai a chi fa festa. Anche a Parigi c’è chi vorrebbe cancellare l’uom fatale. Ma l’ondata woke non ha nulla a che fare con le rivendicazioni dei fantomatici revanscisti della Serenissima: qui la questione è storica – e tutto il suo contrario. Il paragone con Hitler, l’appello al Consiglio d’Europa, i “conti da regolare” – bonjour diplomatie – tra Emmanuel Macron e il “121esimo doge” Albert Gardin con tanto di risarcimento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Congresso di Vienna aspettaci: “Negare l’aggressione francese alla Repubblica veneta significa continuare l’aggressione alla Repubblica veneta”. Firmato: ufficio dogale. Nessun errore, è sempre il 2021. Anche per ispuntati con discreto ridicolo per le calli del centro storico diin questo 5 maggio, per il “Bicentenario della morte del pirata franceseBonaparte”. E guai a chi fa festa. Anche a Parigi c’è chi vorrebbe cancellare l’uom fatale. Ma l’ondata woke non ha nulla a che fare con le rivendicazioni dei fantomatici revanscisti della Serenissima: qui la questione è storica – e tutto il suo contrario. Il paragone con, l’appello al Consiglio d’Europa, i “conti da regolare” – bonjour diplomatie – tra Emmanuel Macron e il “121esimo doge” Albert Gardin con tanto di risarcimento ...

