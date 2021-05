Nadal-Alcaraz oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 5 maggio 2021) Presente e futuro del tennis spagnolo si affronteranno oggi nel match di secondo turno del Masters1000 di Madrid. In campo Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Il campione maiorchino non ha bisogno di presentazioni mentre il 17enne nativo di El Palmar ha dimostrato di essere in possesso di buone qualità ma, lapalissiano dirlo, nulla a che vedere col numero 2 del mondo, neanche paragonandolo al primo Nadal ma d’altro canto giocatori di questo livello sono una vera rarità. In qualsiasi caso c’è grande curiosità per capire il giovane spagnolo a che punto della sua crescita è arrivato. Di certo, almeno per questo match, Nadal parte ampiamente favorito con la possibilità concreta di una sfida a senso unico. Laddove il maiorchino non dovesse imbeccare la giornata giusta allora si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Presente e futuro del tennis spagnolo si affronterannonel match di secondo turno deldi. In campo Rafaele Carlos. Il campione maiorchino non ha bisogno di presentazioni mentre il 17enne nativo di El Palmar ha dimostrato di essere in possesso di buone qualità ma, lapalissiano dirlo, nulla a che vedere col numero 2 del mondo, neanche paragonandolo al primoma d’altro canto giocatori di questo livello sono una vera rarità. In qualsiasi caso c’è grande curiosità per capire il giovane spagnolo a che punto della sua crescita è arrivato. Di certo, almeno per questo match,parte ampiamente favorito con la possibilità concreta di una sfida a senso unico. Laddove il maiorchino non dovesse imbeccare la giornata giusta allora si ...

