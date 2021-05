Nadal-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si sfidano in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2021. Scontro generazionale sulla terra rossa spagnola con il maiorchino che debutta contro il classe 2003: una sfida che ha mille motivi di interesse, soprattutto in patria, dove più volte Alcaraz è stato paragonato a Nadal. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 5 maggio, non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio dell’evento. Inoltre, il live ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Rafaele Carlossi sfidano in occasione del secondo turno deldi. Scontro generazionale sulla terra rossa spagnola con il maiorchino che debutta contro il classe 2003: una sfida che ha mille motivi di interesse, soprattutto in patria, dove più volteè stato paragonato a. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 5 maggio, non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva sarà affia Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio dell’evento. Inoltre, il live ...

