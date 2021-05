Mutuo senza anticipo per i giovani under 36: le novità nella bozza del decreto Sostegni bis (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per giovani italiani under 36 che hanno intenzione di acquistare la prima casa potrebbe arrivare un’agevolazione dallo Stato. La bozza del decreto Sostegni bis contiene infatti una misura che permetterà a chi ha massimo 35 anni di acquistare un’abitazione accedendo al Fondo di garanzia sui mutui. La novità garantirà quindi l’ottenimento di prestiti bancari pari al 100% del prezzo dell’immobile. Chi potrà accedere al Mutuo senza anticipo La bozza del decreto Sostegni bis anticipa l’arrivo di un importante cambiamento per il mercato immobiliare. Al suo interno, riporta l’Ansa, sarebbe prevista l’introduzione di mutui senza anticipo per la prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Peritaliani36 che hanno intenzione di acquistare la prima casa potrebbe arrivare un’agevolazione dallo Stato. Ladelbis contiene infatti una misura che permetterà a chi ha massimo 35 anni di acquistare un’abitazione accedendo al Fondo di garanzia sui mutui. Lagarantirà quindi l’ottenimento di prestiti bancari pari al 100% del prezzo dell’immobile. Chi potrà accedere alLadelbis anticipa l’arrivo di un importante cambiamento per il mercato immobiliare. Al suo interno, riporta l’Ansa, sarebbe prevista l’introduzione di mutuiper la prima ...

