Musica in lutto: è morto Nick Kamen. Addio al cantante e modello inglese (Di mercoledì 5 maggio 2021) Addio al modello e cantante diventato famoso alla fine degli anni Ottanta. Da tempo lottava contro il cancro, si è spento a soli 59 anni. La triste notizia della sua morte è stata data attraverso Instagram dall’amico e collega Boy George, che ha pubblicato una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo. Ma restano indimenticabili la hit “Each Time You Break My Heart” del 1986 e lo spot o spot della Levi’s ambientato in una lavanderia, in cui Nick Kamen si spogliava per lavare i suoi abiti dando vita ad un sexy spogliarello che conquistò milioni di fan in tutto il mondo. Fu proprio quello spot, notato da Madonna, a mettere in contatto Kamen con la Material Girl che scelse di affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray.



