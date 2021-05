MoVimento 5 Stelle senza rappresentante legale. Cosa succederà adesso. (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cosa ha stabilito la Corte d’Appello di Cagliari? Apprendiamo da notizie di stampa che la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato quest’oggi il ricorso dell’ex capo politico Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale del MoVimento 5 Stelle confermando quanto diciamo da sempre, ovvero che ad oggi l’Associazione MoVimento 5 Stelle, non ha alcun rappresentante legale politico né un soggetto legittimato ad amministrare e/o rappresentare il MoVimento, In altre parole l’Associazione MoVimento 5 Stelle non ha oggi alcun Capo Politico. Come preannunciato in un post del 17 febbraio, l’ultima votazione del cambio dello Statuto effettuata dall’Assemblea degli iscritti, ha stabilito la fine dell’era di un’unica figura ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha stabilito la Corte d’Appello di Cagliari? Apprendiamo da notizie di stampa che la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato quest’oggi il ricorso dell’ex capo politico Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale delconfermando quanto diciamo da sempre, ovvero che ad oggi l’Associazione, non ha alcunpolitico né un soggetto legittimato ad amministrare e/o rappresentare il, In altre parole l’Associazionenon ha oggi alcun Capo Politico. Come preannunciato in un post del 17 febbraio, l’ultima votazione del cambio dello Statuto effettuata dall’Assemblea degli iscritti, ha stabilito la fine dell’era di un’unica figura ...

