“Mourinho vuole Milik alla Roma”: anche il Napoli fa cassa (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Arek Milik è una priorità della Roma di Mourinho” ed anche il Napoli può fare cassa con questa operazione. Il portale specializzato in calciomercato todofichajes scrive del possibile sbarco del polacco a Roma. Milik attualmente si trova in prestito all’Olympique Marsiglia con obbligo di riscatto per il 2022. Il club francese ha preso Milik sborsando in totale 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ma il Napoli si è assicurato anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante polacco. Calciomercato: Milik torna in Serie A La Roma dopo aver preso Mourinho cerca Milik per sostituire Dzeko oramai considerato sicuro ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Arekè una priorità delladi” edilpuò farecon questa operazione. Il portale specializzato in calciomercato todofichajes scrive del possibile sbarco del polacco aattualmente si trova in prestito all’Olympique Marsiglia con obbligo di riscatto per il 2022. Il club francese ha presosborsando in totale 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ma ilsi è assicuratouna percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante polacco. Calciomercato:torna in Serie A Ladopo aver presocercaper sostituire Dzeko oramai considerato sicuro ...

brvzovic : RT @francescac1908: pazzesco Antonio che non vuole dare una risposta sul suo futuro ma allo stesso tempo promette battaglia in campo a Mour… - ChriLiotta396A : RT @francescac1908: pazzesco Antonio che non vuole dare una risposta sul suo futuro ma allo stesso tempo promette battaglia in campo a Mour… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: Ci vuole molto *ehm* coraggio (?) per dare un contratto triennale (e quasi sicuramente oneroso) a Mourinho nel 2021. - lauvtaro : RT @francescac1908: pazzesco Antonio che non vuole dare una risposta sul suo futuro ma allo stesso tempo promette battaglia in campo a Mour… - Miziok67 : 'Se Augusto vuole condividere la notizia...' Che povertà #galo... che miserabile povertà. #Mourinho -