Mourinho-Roma, Lo Monaco: “Per quanto guadagna è scarso” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Monaco? Io conosco solo Monaco de Tibet, Gran Premio di Monaco…“. E così via. La polemica a distanza tra l’allora allenatore dell’inter José Mourinho e Pietro Lo Monaco, allora ds del Catania, è una delle performance mediatiche più ricercate sul web della prima esperienza italiana dello Special One. In attesa che il portoghese torni in Serie A sulla panchina della Roma, Lo Monaco è tornato a pungere il suo vecchio “avversario”. “Ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, dal punto di vista dell’espressione del lavoro sul campo, in relazione ai soldi che prende, è scarso. Non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici. E mi pare che gli ultimi risultati di Mourinho ne siano una dimostrazione lampante. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) “? Io conosco solode Tibet, Gran Premio di…“. E così via. La polemica a distanza tra l’allora allenatore dell’inter Josée Pietro Lo, allora ds del Catania, è una delle performance mediatiche più ricercate sul web della prima esperienza italiana dello Special One. In attesa che il portoghese torni in Serie A sulla panchina della, Loè tornato a pungere il suo vecchio “avversario”. “Ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, dal punto di vista dell’espressione del lavoro sul campo, in relazione ai soldi che prende, è. Non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici. E mi pare che gli ultimi risultati dine siano una dimostrazione lampante. ...

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - SteBaglio : RT @filippothiery: Regole di romanesco: 'Mourinho alla Roma' --> me cojoni! 'Di Canio sostiene che è pessimo acquisto' --> 'sti cazzi! 'Che… - CasatiSilvano : Inter triplete: cosa fanno gli eroi del 2010? Da Mourinho a Milito, da Eto'o a Maicon GRANDISSIMA PAZZA INTER -