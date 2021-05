Mourinho-Roma, il ‘Daje’ della giornalista inglese diventa virale (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho alla Roma alimenta i sogni del popolo giallorosso, ma anche la curiosità della stampa inglese che si interroga sul “daje” con cui si è presentato. Lo Special One, infatti, si è fatto subito sedurre dal dialetto Romanesco e sui social ha scritto “daje Roma” per esprimere il suo entusiasmo all’inizio della nuova avventura da allenatore dei giallorossi. La notizia del suo ingaggio ha fatto il giro del mondo anche per l’effetto sorpresa. E commentando la notizia, la giornalista inglese di Sky Sports Uk si è interrogata sul significato della parola ‘Daje’, regalando qualche sorriso per la sua pronuncia decisamente poco Romana, a metà tra il “dege” e il “deigia”. “Deve essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Joséallaalimenta i sogni del popolo giallorosso, ma anche la curiositàstampache si interroga sul “daje” con cui si è presentato. Lo Special One, infatti, si è fatto subito sedurre dal dialettonesco e sui social ha scritto “daje” per esprimere il suo entusiasmo all’inizionuova avventura da allenatore dei giallorossi. La notizia del suo ingaggio ha fatto il giro del mondo anche per l’effetto sorpresa. E commentando la notizia, ladi Sky Sports Uk si è interrogata sul significatoparola, regalando qualche sorriso per la sua pronuncia decisamente pocona, a metà tra il “dege” e il “deigia”. “Deve essere ...

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - Sxwamura : RT @DVACMILAN: Il VAR a Roma con Mourinho - Lucio29984220 : Domenica l'Inter ha vinto il suo 19° scudetto , martedì la Roma ha vinto il suo titolo di quest'anno: si chiama #Mourinho ! -