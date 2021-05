Mourinho-Roma, eco mediatica straordinaria: tutto il mondo parla dell’accordo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Più chiacchierato della Champions League. Semplicemente, più discusso di qualsiasi altra notizia. E non solo a livello sportivo. L’accordo Mourinho-Roma, ufficializzato nella giornata di ieri, ha scatenato un cataclisma mediatico portando l’eco del buon esito delle trattative in giro per tutto il mondo. Chiunque si è soffermato sul ritorno dello Special One in Italia. Il portoghese, protagonista assoluto dell’epopea interista che portò all’ombra del Duomo il leggendario Triplete, torna in Italia dopo diverse esperienze all’estero vissute tra Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. L’annuncio dell’accordo tra la Roma di Dan Friedkin ed il mister, appena esonerato dagli Spurs, è rimbalzata in tutto il mondo creando un vortice di reazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Più chiacchierato della Champions League. Semplicemente, più discusso di qualsiasi altra notizia. E non solo a livello sportivo. L’accordo, ufficializzato nella giornata di ieri, ha scatenato un cataclisma mediatico portando l’eco del buon esito delle trattative in giro peril. Chiunque si è soffermato sul ritorno dello Special One in Italia. Il portoghese, protagonista assoluto dell’epopea interista che portò all’ombra del Duomo il leggendario Triplete, torna in Italia dopo diverse esperienze all’estero vissute tra Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. L’annunciotra ladi Dan Friedkin ed il mister, appena esonerato dagli Spurs, è rimbalzata inilcreando un vortice di reazioni ...

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - CorSport : #Calciomercato, nasce la #Roma di #Mourinho: chi parte e chi resta - delinquentweet : Il giorno dopo l'annuncio dell'arrivo di José Mourinho a Roma abbiamo provato a capirci qualcosa in più. -