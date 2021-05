Mourinho: età biografia e carriera del nuovo allenatore della Roma (Di mercoledì 5 maggio 2021) È arrivato ieri l’annuncio che Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma, dal 1 Luglio 2021. Notizia che è stata accolta molto bene sia dai tifosi sia dalla borsa, visto che le azioni della squadra sono schizzate nella mattinata di oggi. Ma chi è il tanto amato allenatore ? Josè Mourinho, allenatore di calcio portoghese, classe 1963, sposato dal 1988 con Matilde Faria dalla quale ha avuto due figli: Matilde Faria Mourinho Félix e Josè Mario Faria Mourinho Félix. Dopo le prime esperienze in panchina tra Portogallo e Spagna, si afferma con l’esperienza al Porto dove in due stagioni e mezza vince due campionati, 2003-2004, una Coppa e una Supercoppa nazionale, ma soprattutto una ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 5 maggio 2021) È arrivato ieri l’annuncio che Josèsarà il, dal 1 Luglio 2021. Notizia che è stata accolta molto bene sia dai tifosi sia dalla borsa, visto che le azionisquadra sono schizzate nella mattinata di oggi. Ma chi è il tanto amato? Josèdi calcio portoghese, classe 1963, sposato dal 1988 con Matilde Faria dalla quale ha avuto due figli: Matilde FariaFélix e Josè Mario FariaFélix. Dopo le prime esperienze in panchina tra Portogallo e Spagna, si afferma con l’esperienza al Porto dove in due stagioni e mezza vince due campionati, 2003-2004, una Coppa e una Supercoppa nazionale, ma soprattutto una ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho età Mourinho re di Roma carisma da Campidoglio ... succedendo a Francesco Totti, uno che re di Roma in età moderna praticamente lo è stato davvero. ... Alla sfida a distanza con il 'Mourinho del Salento' Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto, ...

5 maggio '10: la prima pietra verso il Triplete Al termine della premiazione, la squadra e Josè Mourinho festeggiarono sotto la curva, mia madre ed ... All'età di dieci anni mi avevano fatto una sopresa, era meglio se stavo felice dall'inizio. Ad un ...

