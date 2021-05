Mourinho e la Roma, il capolavoro mediatico dei Friedkin (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un colpo di scena all’americana l’annuncio di Mourinho come nuovo tecnico della Roma: la famiglia Friedkin dà al mondo una lezione di strategia Non lo aveva ipotizzato letteralmente nessuno lo scenario Roma per José Mourinho. Figuriamoci raccontarlo con dovizia di particolari. La narrazione giornalistica dei molteplici esperti di mercato, infatti, mai aveva tirato in ballo il nome dello Special One per la panchina giallorossa. Anzi, erano ben altri i candidati principali. A cominciare da quel Maurizio Sarri che sino a un anonimo martedì mattina veniva sostanzialmente considerato già l’erede designato di Fonseca. Con tanto di accordi verbali pressoché trovati e fantomatici incontri con gli agenti all’orizzonte. Nulla di più falso, naturalmente, alla luce del colpo di scena organizzato dal club. Una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un colpo di scena all’americana l’annuncio dicome nuovo tecnico della: la famigliadà al mondo una lezione di strategia Non lo aveva ipotizzato letteralmente nessuno lo scenarioper José. Figuriamoci raccontarlo con dovizia di particolari. La narrazione giornalistica dei molteplici esperti di mercato, infatti, mai aveva tirato in ballo il nome dello Special One per la panchina giallorossa. Anzi, erano ben altri i candidati principali. A cominciare da quel Maurizio Sarri che sino a un anonimo martedì mattina veniva sostanzialmente considerato già l’erede designato di Fonseca. Con tanto di accordi verbali pressoché trovati e fantomatici incontri con gli agenti all’orizzonte. Nulla di più falso, naturalmente, alla luce del colpo di scena organizzato dal club. Una ...

