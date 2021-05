Mourinho alla Roma | Pistocchi | “Operazione sotto Mendes | i tifosi devono avere pazienza”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, il giornalista Maurizio. Ovviamente tema di discussione del giorno la, tra il futuro coned il presente (o passato) targato Paulo Fonseca. Proprio di quest’ultimo, secondo, “fino a inizio anno i numeri erano buoni, poi ci sono stati infortuni di giocatori importanti, assenze pesanti e uno scollamento tra allenatore e gruppo. Suinvece, pochi dubbi: “So che c’è dietro, che ha tanti giocatori di talento, laè una buona squadra, sono ottimista perquindi. Non è un allenatore del passato. Ti dà grandi motivazioni, lavora molto sulla fase difensiva. La tifoseria? Dovranno essere bravi a capire che c’è la possibilità di vedere una...

è dietro Francesco Totti , non c'è dubbio, ma ha restituito entusiasmo e anche una certa guasconeriatifoseria che ha stentato a vedere premi e soddisfazioni calcistiche nel recente. I ...è un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Qui farà un grande lavoro Parlando onestamente, è tempo di seguire cammini diversi. Ed è normale'.Le parole del tecnico portoghese alla vigilia del match contro il Manchester United Nella sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria va in scena la conferenza stampa del tecnico Pau ...Italia - Roma Campione italiano con la Roma nel 2001, Fabio Capello ritiene che José Mourinho abbia il profilo per avere successo nella capitale italiana.