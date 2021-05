Mourinho alla Roma, Moratti: "È l'uomo giusto, farà bene" (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Roma, e mi limito a riferire quanto leggo e sento, sembra ci sia un piano concreto e serio, articolato nei prossimi anni. In questo senso Mourinho è la persona giusta', ha proseguito Moratti. Che ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) A, e mi limito a riferire quanto leggo e sento, sembra ci sia un piano concreto e serio, articolato nei prossimi anni. In questo sensoè la persona giusta', ha proseguito. Che ...

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - infoitsport : Da ‘Marca’ ad ‘AS’ e ‘A Bola’: Mourinho alla Roma sbarca sulle prime pagine internazionali - ASR192711 : RT @DiMarzio: L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere nulla a ne… -