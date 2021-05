Mourinho alla Roma | le prime pagine dei quotidiani | “Ave Mou” FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La giornata di ieri ha regalato tantissime sorprese in casa. Non tanto per il comunicato che ha confermato il divorzio al termine della stagione con Fonseca, quanto per l’ufficialità dell’arrivo in panchina di José. Sembrava fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri in giallorosso, poi il cambio netto di obiettivo e l’accordo con lo Special One. Il portoghese non ha sicuramente bisogno di presentazioni, si tratta di un allenatore in grado di portare ad una svolta dal punto di vista del gioco ma anche delle motivazioni. I tifosi sono già al settimo cielo per l’arrivo di uno dei migliori tecnici in circolazione e sono già proiettatiprossima stagione. Sono arrivate tantissime reazioni da parte dei supporter giallorossi, ma anche dei principaliitaliani che hanno aperto così l’edizione di ...