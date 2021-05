Mourinho alla Roma, José su tutte le prime pagine: la rassegna stampa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 'Daje' scelto dal Corriere dello Sport ad 'Ave Mou', come titola la Gazzetta dello Sport. Ecco tutte le ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 'Daje' scelto dal Corriere dello Sport ad 'Ave Mou', come titola la Gazzetta dello Sport. Eccole ...

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - CrostyGa : Apprendo dal notiziario radio che #Mourinho, il quale guadagnava 16 milioni all'anno al Tottenham, ne guadagnerà 7… - gilnar76 : Burdisso: «Mourinho non ha t ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -