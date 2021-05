Mourinho alla Roma, Di Canio al veleno: “È il peggio che c’è, fa l’anti-calcio” (AUDIO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sta facendo il giro del web un AUDIO rubato a Paolo Di Canio, in cui l’ex attaccante della Lazio smorza l’entusiasmo in casa giallorossa demolendo in poche parole José Mourinho. Di Canio lo definisce ormai finito dopo la fallimentare esperienza al Tottenham. Ascolta l’AUDIO choc (di seguito le parole). “(Mourinho, ndr) ormai è finito, è andato a cercare il prima possibile una panchina per guadagnare soldi. E’ al terzo esonero in quattro anni: è stato cacciato da tutte le parti, in particolare per incompatibilità e carattere, che prima era il suo forte. Al Tottenham non ha avuto la capacità di portarlo in alto nonostante i soldi spesi, è stato un disastro. Voi vi aspettate chissà che cosa, ma avete preso il peggio del peggio. Non fa manco del bel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sta facendo il giro del web unrubato a Paolo Di, in cui l’ex attaccante della Lazio smorza l’entusiasmo in casa giallorossa demolendo in poche parole José. Dilo definisce ormai finito dopo la fallimentare esperienza al Tottenham. Ascolta l’choc (di seguito le parole). “(, ndr) ormai è finito, è andato a cercare il prima possibile una panchina per guadagnare soldi. E’ al terzo esonero in quattro anni: è stato cacciato da tutte le parti, in particolare per incompatibilità e carattere, che prima era il suo forte. Al Tottenham non ha avuto la capacità di portarlo in alto nonostante i soldi spesi, è stato un disastro. Voi vi aspettate chissà che cosa, ma avete preso ildel. Non fa manco del bel ...

