Mourinho alla Roma, Conte: "Ci siamo chiariti, c'è grandissimo rispetto" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa al programma televisivo 'Le Iene', ha commentato anche l'approdo in Italia di Mourinho che dalla prossima stagione allenerà la Roma. "Mourinho che torna in Italia è una bellissima notizia per tutti quanti. Gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l'Inter. Litigi in passato? Ci siamo chiariti, c'è grandissimo rispetto. Quando c'è competizione mors tua vita mea. Di certo anche qui non ci risparmieremo i colpi". FOTO: Telegraph L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

