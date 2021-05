Mou alla Roma | la A diventa la vera Superlega

(Di mercoledì 5 maggio 2021) di Paolo Franci Tre lettere: Mou. Tre sole lettere per stupire e poi far esplodere di gioia il popolo giallorosso in un piovoso pomeriggiono. Mou, sì, Mou. Non è una fake news nè uno scherzetto ...

Gazzetta_it : #Materazzi @Inter e #Mou: 'Stupito? No, meglio alla #Roma che alla #Juve o al #Milan' - n1c0laidis : Prime pagine di tutti i maggiori quotidiani sportivi mondiali riportano la notizia di Mourinho alla @OfficialASRoma… - renzosilla : Mou alla Roma mi suona strano... o la società gli mette a disposizione una rosa adeguata, spendendo tanti soldi, op… - agri_santa_mari : @morenoAlmare Oppure c'era una trattativa, poi la Roma ha virato su Mou. Comunque io continuo a considerare Sarri u… - mouisgod : A pensare che #Mou da anni veniva dato di ritorno alla prima difficoltà dell'allenatore in carica, c'è un solo comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Mou alla

TUTTO mercato WEB

"MorurinhoRoma? Mi ha sorpreso, ma mi fa piacere per lui, la sfida con Conte sarà molto ... E mentre, da genio del marketing qual è, posta la foto di una cover per smartphone giallorossa con ...Roma, sì, tutto vero. Il colpo dei Friedkin è un 'all in' da esperti pokeristi che in una sola mano rimette in piedi la Roma e la lancia nell'orbita dei sogni. Mourinho farà la guerra uno ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli sulla prima pagina di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, del Corriere dello Sport ...ROMA MOURINHO – La Roma riparte dallo ‘Special One’. L’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa la prossima stagione per sostituire Fonseca è arrivata ieri, e ha scatenato l’opinione pubbli ...