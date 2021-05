Motor Bike Expo 2021: ecco dove si terrà la nuova edizione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da venerdì 18 a domenica 20 giugno si apriranno le porte del Motor Bike Expo. La tredicesima edizione dell’evento dedicato al mondo delle due ruote avrà luogo a Veronafiere. Grande attesa per quello che sarà il primo salone internazionale a riaprire in Italia. Moto provenienti da tutto il mondo, case motociclistiche e diversi produttori saranno presenti per l’edizione 2021. All’insegna della sicurezza Inizialmente rinviato a maggio, con la programmazione attuale a metà giugno, l’evento garantirà numerose attività all’aperto. Oltre alla scuola di guida sicura gli appassionati avranno infatti la possibilità di scendere direttamente su strada. Attenzione anche alla sicurezza e alla salute, Veronafiere ha infatti adottato un protocollo ad hoc, esaminato e approvato dalle autorità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da venerdì 18 a domenica 20 giugno si apriranno le porte del. La tredicesimadell’evento dedicato al mondo delle due ruote avrà luogo a Veronafiere. Grande attesa per quello che sarà il primo salone internazionale a riaprire in Italia. Moto provenienti da tutto il mondo, case motociclistiche e diversi produttori saranno presenti per l’. All’insegna della sicurezza Inizialmente rinviato a maggio, con la programmazione attuale a metà giugno, l’evento garantirà numerose attività all’aperto. Oltre alla scuola di guida sicura gli appassionati avranno infatti la possibilità di scendere direttamente su strada. Attenzione anche alla sicurezza e alla salute, Veronafiere ha infatti adottato un protocollo ad hoc, esaminato e approvato dalle autorità ...

